طرح «هم افزا» با رویکردی نوآورانه، بر توسعه پایدار روستا‌ها از طریق تأمین مالی هدفمند، افزایش مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از ظرفیت‌های بومی متمرکز است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق کمتر برخوردار، در نشست مشترک معاونت توسعه روستایی و مناطق کمتر برخوردار ریاست جمهوری با مدیران استانی و نمایندگان روستاها، درباره ابعاد و اهداف طرح «هم افزا» گفت: طرح «هم افزا» با هدف ایجاد نظامی نوین برای تأمین مالی توسعه روستایی، توانمندسازی جوامع محلی و کاهش وابستگی به منابع دولتی به اجرا در آمده است

عبدالکریم حسین زاده افزود: با همکاری بانک اقتصاد نوین، بسته‌ای شامل ۶ همت تسهیلات و ۴ همت خدمات مالی و پشتیبانی برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. همچنین استفاده از ابزار‌های نوین مالی از جمله اوراق توسعه کشاورزی، به عنوان یکی از ظرفیت‌های تأمین منابع مورد نیاز بخش روستایی، مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر در نشست تأکید کردند که طرح «هم افزا» از مرحله برنامه ریزی عبور کرده و وارد مرحله اجرایی شده است. ارائه خدماتی مانند بیمه تکمیلی ماهانه و اجرای بسته‌های حمایتی از جمله اقداماتی است که هم اکنون در قالب این طرح آغاز شده و روند اجرای آن در استان‌های مختلف ادامه دارد.

در ادامه این نشست، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق کمتر برخوردار با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به توسعه روستاها، گفت: توسعه روستایی باید از چارچوب طرح‌های صرفاً فیزیکی فراتر برود و بر ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی سرمایه انسانی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار متمرکز شود.

عبدالکریم حسین زاده همچنین با اشاره به نقش مؤثر زنان در اقتصاد روستایی افزود: زنان روستایی تولیدکننده بخش عمده صنایع دستی کشور هستند، اما محدودیت دسترسی به بازار از مهم‌ترین چالش‌های آنان به شمار می‌رود. بر همین اساس، دولت توسعه شبکه پست و لجستیک روستایی را با هدف اتصال تولیدکنندگان به بازار‌های داخلی و بین المللی در دستور کار قرار داده است.

وی همچنین حفظ هویت فرهنگی روستاها، تقویت ظرفیت‌های بوم گردی و توجه به مسائل و نیاز‌های محلی را از الزامات توسعه متوازن روستایی دانست و از مدیران استانی خواست این موضوعات را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند.

به گفته معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق کمتر برخوردار، هدف نهایی این اقدامات، فراهم سازی بستر خلق ثروت، افزایش اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار کشور است.