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فرماندار شهرستان سنندج با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای گردشگری، ساماندهی ورودیهای شهر و نظارت بر مراکز اقامتی موقت گفت: سنندج به عنوان شهری تاریخی، فرهنگی و شهر خلاق موسیقی، ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه گردشگری دارد که با مدیریت صحیح و تأمین زیرساختهای لازم میتواند به موتور محرک توسعه منطقه تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرماندار سنندج در جلسه ستاد خدمات سفر تابستان ۱۴۰۵ شهرستان، با اشاره به شرایط خاص کشور در ایام نوروز امسال اظهار کرد: به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و محدودیتهای ایجاد شده، در نوروز شاهد کاهش سفرها بودیم که این مسئله تبعاتی برای حوزه گردشگری به همراه داشت وهمچنین آسیب به ۱۳ اثر تاریخی در روزهای جنگ بر فضای گردشگری استان و شهرستان تأثیرگذار بوده است.
سجادی افزود: تداوم امنیت و آرامش در کشور، زمینهساز رونق بخشهای مختلف به ویژه صنعت گردشگری است و هرچه امنیت و آرامش پایدارتر باشد، شاهد افزایش حضور گردشگران و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف خواهیم بود.
وی با انتقاد از وضعیت ورودی شهر از سمت همدان و میدان محمدی، گفت: با وجود تأمین اعتبار لازم برای ساماندهی این مسیر، تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته است، در حالی که این محدوده یکی از مهمترین ورودیها و نمادهای شهر سنندج به شمار میرود و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
سجادی بر ضرورت ساماندهی مراکز اقامتی موقت تأکید کرد و افزود: متأسفانه نظارت کافی بر این مراکز وجود ندارد و لازم است دستگاههای متولی ضمن شناسایی این واحدها، نظارتهای لازم را اعمال کنند تا فعالیت آنها در چارچوب قانون انجام شود و از بیتفاوتی در این حوزه جلوگیری شود.
وی سنندج را شهری تاریخی، فرهنگی و مذهبی دانست و تصریح کرد: با مدیریت صحیح حوزه گردشگری میتوان زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان را فراهم کرد و از ظرفیت روستاهای هدف گردشگری نیز برای جذب مسافران و گردشگران بهرهمند شد.
فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: استان کردستان استانی فرهنگی است و سنندج نیز به عنوان شهر خلاق موسیقی، ظرفیتهای ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، هنر و هویت منطقه در سطح ملی و بینالمللی دارد.
سجادی با اشاره به کمبود زیرساختها در برخی مناطق گردشگری شهرستان اظهار داشت: برخی روستاهای هدف گردشگری شهرستان همچنان از راههای ارتباطی مناسب برخوردار نیستند و وجود جادههای خاکی، مانعی جدی بر سر راه توسعه گردشگری است؛ چراکه رونق این صنعت نیازمند ایجاد و تکمیل زیرساختهای لازم است.
فرماندار سنندج همچنین به پروژه گردنه خروسه اشاره کرد و گفت: این پروژه سالهاست به طول انجامیده و انتظار میرود با تسریع در روند اجرا، مشکلات تردد و دسترسی در این مسیر برطرف شود.
سجادی درباره برگزاری جشنوارههای مختلف نیز اظهار کرد: لازم است در برگزاری جشنوارهها بازنگری صورت گیرد، چرا که در بسیاری موارد، محتوای برنامهها مشابه یکدیگر است و صرفاً بر جذب جمعیت تمرکز شده، در حالی که باید برای غنای محتوایی و دستیابی به اهداف فرهنگی و اجتماعی این رویدادها برنامهریزی دقیقتری انجام شود.
وی در پایان با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای اسکان مسافران تابستانی گفت: مدارس و ستاد اسکان آموزش و پرورش به همراه تعدادی از پارکهای سطح شهر برای اسکان و ارائه خدمات به مسافران و گردشگران پیشبینی شدهاند تا شرایط مناسبی برای حضور مهمانان در شهرستان فراهم شود.