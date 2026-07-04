ظرفیت اسکان بیش از ۱۵۰ هزار زائر در استان البرز فراهم شده است
استاندار البرز از آمادهسازی گسترده ظرفیتهای اسکان برای زائران خبر داد و گفت: ۱۳۰ حسینیه با ظرفیت اسکان حدود ۱۶ هزار نفر و ۴۰۰ مسجد با ظرفیت بیش از ۱۳۵ هزار نفر برای اسکان زائران تجهیز شدهاند. همچنین سامانهای برای مشارکت مردمی در اسکان زائران راهاندازی شده که تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده برای میزبانی از زائران اعلام آمادگی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
استاندار البرز گفت: تمام ظرفیتهای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی، فرهنگی و مردمی استان برای برگزاری باشکوه مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» و خدمترسانی به زائران بسیج شده است.
رئیس ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در استان، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از همه هموطنان و همشهریان دعوت میکنم در این مراسم باشکوه و تاریخی حضور یابند و در این وداع بزرگ، بار دیگر با آرمانهای امام شهید و رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کنند.
مجتبی عبداللهی با اشاره به تشکیل ۲۱ کمیته تخصصی خاطرنشان کرد: کمیتههای انتظامی، امنیتی، اطلاعرسانی، رسانه، امداد و نجات، پشتیبانی، حملونقل، اورژانس، خدمات پزشکی، فضای مجازی، هنری، موکبها، خادمان مردمی، هماهنگی مساجد، اصناف، اتاق بازرگانی و سایر بخشها مسئولیت اجرای مأموریتهای مختلف را بر عهده دارند. تاکنون ۱۳۷ جلسه تخصصی توسط کمیتههای مختلف برگزار شده و تمامی دستگاههای اجرایی استان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند.
۳۰ موکب، ۱۴ پارکینگ و ۷۰۰ اتوبوس برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شد
استاندار البرز از پیشبینی گسترده امکانات رفاهی، حملونقل و خدماتی برای زائران مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» خبر داد و گفت: از شب گذشته ۳۰ موکب در محورهای مواصلاتی استان از غرب البرز به سمت تهران، آزادراه غدیر، بزرگراه شهید سلیمانی، بزرگراه همت و مسیرهای بازگشت مستقر شدهاند و به زائران خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: ۱۴ پارکینگ به وسعت ۱۴۰ هکتار با ظرفیت حدود ۵۰۰ هزار خودرو برای زائران آماده شده و علاوه بر آن، ۱۲ پارکینگ درونشهری با ظرفیت بیش از ۳۱ هزار و ۷۰۰ خودرو نیز در نقاط مختلف استان، بهویژه اطراف ایستگاههای مترو، آماده بهرهبرداری است.
استاندار البرز با اشاره به خدمات ارائهشده در موکبها گفت: نانواییهای سیار، آشپزخانههای طبخ غذا، مراکز پذیرایی، فضاهای مادر و کودک، سرویسهای بهداشتی، راهنمای زائر، اسکان موقت، خدمات درمانی و سایر امکانات مورد نیاز در مسیرهای خدمترسانی پیشبینی شده است.
۲۵ هزار خادم و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در خدمت زائران هستند
استاندار البرز از بهکارگیری ۲۵ هزار نفر نیروی اجرایی و مردمی برای خدمترسانی به زائران خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۲۵ هزار نفر شامل نیروهای مردمی، بسیج، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امدادی و خادمان مردمی در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» مشارکت دارند.
عبداللهی همچنین از بهکارگیری ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به ایستگاههای مترو و تهران خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی استان شامل مترو، اتوبوس، تاکسی و همچنین ظرفیت بخش خصوصی برای جابهجایی زائران بهکار گرفته شده است.
استاندار البرز از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی استان برای انتقال زائران خبر داد و گفت: خط ۵ متروی تهران از ایستگاه گلشهر تا صادقیه بهصورت ۲۴ ساعته فعال است و زائران را با فاصله زمانی حدود ۱۰ دقیقه جابهجا میکند متروی کرج نیز از ساعت ۶ صبح با دو رام قطار فعالیت خود را آغاز کرده و شهروندان را از ایستگاههای داخل شهر به ایستگاه شهید سلطانی و سپس تهران منتقل میکند.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: برای شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ، محمدشهر، ماهدشت و اشتهارد نیز سرویسهای اتوبوسی ویژه جهت انتقال مردم به ایستگاههای مترو پیشبینی شده است.
ظرفیت اسکان بیش از ۱۵۰ هزار زائر در استان فراهم شده است
استاندار البرز از آمادهسازی گسترده ظرفیتهای اسکان برای زائران خبر داد و گفت: ۱۳۰ حسینیه با ظرفیت اسکان حدود ۱۶ هزار نفر و ۴۰۰ مسجد با ظرفیت بیش از ۱۳۵ هزار نفر برای اسکان زائران تجهیز شدهاند. همچنین سامانهای برای مشارکت مردمی در اسکان زائران راهاندازی شده که تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده برای میزبانی از زائران اعلام آمادگی کردهاند.
عبداللهی اظهار کرد: کمیته رسانه، اطلاعرسانی، فضای مجازی و هنری استان بهصورت مستمر فعال بوده و تاکنون بیش از ۱۷ هزار و ۸۲۱ قطعه عکس، ۳۲۵ خبر، ۳۸ روایت رسانهای و ۴۸۰ عنوان فعالیت اطلاعرسانی تولید و منتشر کرده است. همچنین ۷۰ مصاحبه خبری، ۷۹ برنامه و محتوای ویژه شبکههای اجتماعی، ۳۰ محتوای آموزشی و انگیزشی و سه پویش رسانهای با عناوین «روایت بدرقه»، «از آقا بگو» و «باید برخاست» در استان اجرا شده است.
استاندار البرز گفت: مسیرهای جایگزین کرج به تهران از جمله بزرگراههای همت، شهید سلیمانی و امتداد آزادراه آیتالله هاشمی رفسنجانی باز بوده و تردد در آنها بهصورت روان انجام میشود. برخلاف برخی شایعات، محدودیت خاصی برای تردد به تهران وجود ندارد و شهروندان میتوانند از طریق خودروی شخصی یا ناوگان حملونقل عمومی به مراسم اعزام شوند.
وی تأکید کرد: تمام مراکز درمانی، خدماتی و امدادی استان در آمادهباش کامل قرار دارند و خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه دارد.