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وزیر راه و شهرسازی با حضور در قرارگاه مرکزی حملونقل جادهای و مرکز مدیریت راهها، ضمن پایش لحظهای ترافیک محورهای مواصلاتی کشور، بر اجرای دقیق طرح ویژه جابهجایی زائران و عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز شنبه ۱۳ تیر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با حضور در سازمان راهداری و حملونقل جادهای، از نزدیک در جریان آخرین وضع ترددها و نحوه مدیریت ترافیک در محورهای منتهی به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب قرار گرفت.
در این بازدید که با هدف ارزیابی آمادگی بخشهای مختلف حملونقل برگزار شد، علاوه بر مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی، پورجمشیدیان (قائممقام وزیر کشور و دبیر ستاد ملی تشییع)، اسدیان (معاون سازمان بازرسی کل کشور) و معاونان بخشهای هوایی، ریلی و جادهای نیز حضور داشتند.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست ضمن رصد تصاویر دوربینهای نظارتی مستقر در جادههای کشور، از همافزایی دستگاههای اجرایی برای مدیریت حجم بالای ترددها قدردانی کرد.
وی با تأکید بر لزوم ارائه خدمات باکیفیت و ایمن به عزاداران، دستور داد تمامی ظرفیتهای ناوگان عمومی کشور در بخشهای ریلی، هوایی و جادهای تا پایان مراسم تشییع، در وضعیت آمادهباش کامل قرار داشته باشند تا خللی در روند انتقال سوگواران به محل برگزاری مراسم ایجاد نشود.
شایان ذکر است، این قرارگاه عملیاتی با هدف مدیریت هوشمند ترافیک و روانسازی تردد در ایام سوگواری، وظیفه هماهنگی میان ستادهای استانی و مدیریت متمرکز جادههای کشور را بر عهده دارد.