مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب گفت: بیش از ۳۰۰ تانکر آبرسانی، ایستگاه‌های برداشت آب سالم و هزاران نیروی عملیاتی برای ارائه خدمات به زائران و مردم آماده شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب گفت : تعداد زیادی ایستگاه برداشت آب سالم و بهداشتی نیز برای تأمین آب شرب مورد نیاز مردم و زائران پیش‌بینی و راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب با اشاره به اقدامات انجام‌شده در تهران گفت: در مسیر‌ها و محل‌های برگزاری مراسم تشییع، تمهیدات مناسبی برای تأمین آب شرب مردم در نظر گرفته شده و همکاران صنعت آب به‌صورت مستمر در محل‌های تعیین‌شده حضور دارند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب همچنین از پیش‌بینی تمهیدات ویژه در شهر‌های قم و مشهد و مرز‌های کشور خبر داد.

جانباز افزود:با توجه به احتمال ورود زائران از مرز‌های شرقی و جنوب‌غربی کشور، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای تأمین آب شرب و ارائه خدمات آبرسانی در این مناطق نیز آماده شده است.

جانباز گفت: صنعت آب کشور با تمام ظرفیت در آماده‌باش قرار دارد تا خدمات مورد نیاز زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم را به بهترین شکل ممکن ارائه کند