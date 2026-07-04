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استاندار آذربایجانغربی گفت: امروز آذربایجانغربی دیگر تنها یک استان مرزی نیست، بلکه مرز شکوفایی، توسعه و امید برای کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی گفت: امروز آذربایجانغربی دیگر تنها یک استان مرزی نیست، بلکه مرز شکوفایی، توسعه و امید برای کشور به شمار میرود.
رضا رحمانی در نشست مدیریت محلهمحور روستای باراندوز شهرستان ارومیه با قدردانی از همراهی مردم استان در مقاطع حساس، افزود: مردم آذربایجانغربی در دوران جنگ تحمیلی و در برابر همه تهدیدها، همواره در کنار نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، مرزبانی، نیروی انتظامی و مجموعههای اطلاعاتی ایستادهاند و این وحدت و همدلی، بزرگترین سرمایه استان است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مدیریت محلهمحور یکی از راهبردهای اصلی دولت و استان است، خاطرنشان کرد: همه فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی موظف شدهاند هر هفته با حضور در میان مردم، مسائل و مطالبات را به صورت میدانی بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.
استاندار آذربایجانغربی به برنامههای گسترده توسعهای استان نیز اشاره کرده و افزود: اجرای پروژههای مهم راهآهن، توسعه فرودگاه، تکمیل کریدورهای حملونقل، تقویت شبکه انتقال برق، توسعه زیرساختهای گاز و آب و فراهم کردن بستر سرمایهگذاری، با حمایت دولت و پیگیریهای مستمر در دستورکار قرار دارد و این اقدامات، آیندهای روشن برای استان رقم خواهد زد.
رحمانی همچنین با بیان اینکه امروز آذربایجانغربی در زمره استانهای دارای پایینترین نرخ بیکاری کشور قرار گرفته و با توسعه سرمایهگذاری، این روند با قدرت ادامه خواهد یافت، اضافه کرد: امنیت، وحدت مردم، توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری چهار ستون پیشرفت آذربایجانغربی بوده و با مشارکت مردم، این استان به یکی از پیشرفتهترین استانهای کشور تبدیل خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای گسترده آذربایجانغربی در بخشهای کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و تجارت مرزی تصریح کرد: هدف ما ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره ارزش تولید و افزایش درآمد مردم بوده و با همدلی مردم و همراهی دستگاههای اجرایی، مسیر توسعه، آبادانی و پیشرفت آذربایجانغربی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.