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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از شناسایی و جمعآوری ۱۰۵ انشعاب برق غیر مجاز در قالب اجرای طرح «مهتاب» در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جمشیدی اظهار کرد: در قالب اجرای طرح «مهتاب»، ۳۴ تیم عملیاتی در حوزههای جمعآوری برقهای غیر مجاز، تست و بازرسی انشعابات، نصب و تعویض کنتور و تسریع در فرآیندهای فنی و اجرایی بهصورت مستمر فعالیت کردند.
وی افزود: در این رزمایش، ۱۰۵ انشعاب برق غیر مجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمعآوری شد و همچنین ۴۵۸ متر کابل مربوط به انشعابات غیر مجاز از شبکه حذف شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان هدف از اجرای این طرح را، مدیریت هوشمند تلفات انرژی و مقابله با استفاده غیر مجاز از برق در استان خبرداد.
جمشیدی ادامه داد: در راستای ارتقای دقت اندازهگیری و ساماندهی انشعابات، ۷۶ دستگاه کنتور جدید نصب، ۲۱ دستگاه کنتور انشعاب غیر دائم راهاندازی و ۷۹ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد. همچنین ۱۴۸ فیوز محدودکننده برای مدیریت مصرف و جلوگیری از تخلفات نصب شد.
وی به اقدامات نظارتی انجامشده اشاره کرد و گفت: در این طرح، مکانهای تجاری، چاههای کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی بازرسی شدند و ۹۰ انشعاب چاه کشاورزی و عادی و همچنین ۴۷ انشعاب مربوط به اماکن مذهبی و مساجد تست و بررسی شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تصریح کرد: در جریان این بازرسیها، یک انشعاب غیرمجاز در یکی از اماکن مذهبی و دو انشعاب برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی شد که اقدامات قانونی لازم برای ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت.
جمشیدی با تأکید بر استمرار اجرای طرح «مهتاب» خاطرنشان کرد: مقابله با برقهای غیر مجاز، کاهش تلفات انرژی، ارتقای پایداری شبکه و رعایت حقوق مشترکان قانونمدار از اولویتهای شرکت است و این برنامهها با همکاری مردم و تلاش شبانهروزی کارکنان تا دستیابی به شبکهای ایمن، پایدار و هوشمند ادامه خواهد داشت.