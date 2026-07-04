مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم از آمادگی کامل تمامی کودکستان‌های استان برای ارائه خدمات نگهداری از کودکان در روز‌های ۱۵ و ۱۶ تیرماه خبر داد تا خانواده‌ها , به‌ویژه مادران بتوانند با آسودگی خاطر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم از آمادگی کامل تمامی کودکستان‌های استان برای نگهداری از کودکان همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

فاطمه حیدری در حاشیه جلسه هماهنگی ستاد تشییع و بدرقه رهبر شهید اظهار کرد: با پیگیری‌های کمیته بانوان ستاد تشییع و همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان، تمامی کودکستان‌های قم با تمام ظرفیت برای ارائه خدمات نگهداری و مراقبت از کودکان در روز‌های ۱۵ و ۱۶ تیرماه آماده شده‌اند.

وی افزود: این اقدام با هدف تسهیل حضور خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان، در مراسم تشییع انجام شده تا مادران بتوانند با خیالی آسوده و در محیطی امن در این آیین معنوی و تاریخی شرکت کنند.

رئیس کمیته بانوان ستاد تشییع با قدردانی از همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش قم، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را نمادی از انسجام و همدلی استان در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان و میزبانی از این رویداد بزرگ عنوان کرد.