به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علی فیضی گفت: در ایام بدرقه و وداع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، ۱۱ پایگاه انتقال خون در خوزستان شامل۲ مرکز اهدای خون در مناطق چهارشیر و امانیه اهواز و شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، دزفول، اندیمشک، بهبهان، مسجدسلیمان، ایذه، شوشتر و ماهشهر آماده دریافت خون شهروندان خوزستانی برای اهدا به بیماران و نیازمندان به فرآورده‌های خونی هستند.

وی با تاکید بر اهمیت تداوم تامین خون مورد نیاز بیماران بیان کرد: از تمامی شهروندان خوزستانی دعوت می‌شود با مشارکت در اهدای خون، نذر خود را به اقدامی ماندگار برای نجات جان بیماران تبدیل کنند، چون نقش مهمی در تامین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی دارد.

مردم نوع دوست خوزستانی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی یک هزار و ۶۹۷ واحد خون اهدا کردند.