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کاروان کربلای میناب ۱۶۸، با حضور دو هزار و ۶۰۰ زائر، برای شرکت در مراسم بدرقه و تشییع قائد شهید امت به تهران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: از این شمار چهارصد زائر با ۹ دستگاه اتوبوس، دو هزار تن با خودروی شخصی و بقیه با قطار عازم تهران شدند.
محمد رادمهر افزود: دو مرکز فوریتهای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر، و یک موکب از شهرستان میناب نیز، در تهران به زائران خدمات رسانی میکنند.
وی گفت: کاروانها روز سه شنبه به میناب باز میگردند.
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