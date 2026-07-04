کاروان کربلای میناب ۱۶۸، با حضور دو هزار و ۶۰۰ زائر، برای شرکت در مراسم بدرقه و تشییع قائد شهید امت به تهران اعزام شدند.

اعزام بیش از دو هزار و ۵۰۰ زائر مینابی به تهران برای بدرقه رهبر شهید

اعزام بیش از دو هزار و ۵۰۰ زائر مینابی به تهران برای بدرقه رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: از این شمار چهارصد زائر با ۹ دستگاه اتوبوس، دو هزار تن با خودروی شخصی و بقیه با قطار عازم تهران شدند.

محمد رادمهر افزود: دو مرکز فوریت‌های پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر، و یک موکب از شهرستان میناب نیز، در تهران به زائران خدمات رسانی میکنند.

وی گفت: کاروان‌ها روز سه شنبه به میناب باز می‌گردند.

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