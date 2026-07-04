ساماندهی و توسعه منطقه تاریخی توس از مطالبات رهبر شهید است که این موضوع با جدیت پیگیری و تلاش می‌شود این منطقه به هویت واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کمیسیون توسعه و بهسازی توس در شورای اسلامی شهر مشهد گفت: ۳۰ سال از بازدید تاریخی رهبر شهید از منطقه تاریخی توس می‌ گذرد و با توجه به مطالبه ایشان مبنی بر ساماندهی این منطقه، در این دوره شورای شهر در حرکت جمعی تلاش شد این مطالبه پاسخ داده شود و تا کنون اقدامات مهم فرهنگی و عمرانی در این محدوده انجام شده است.

مجید طهوریان عسکری امروز در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: برای توسعه این منطقه از هیچ اقدامی دریغ نخواهد شد.

۱۹ تیرماه یادآور حضور رهبر شهید انقلاب در آرامگاه فردوسی در سال ۱۳۷۵ است؛ این بازدید ایشان در حاشیه سفر به مشهد و زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) انجام شد و طی آن در دفتر یادبود آرامگاه بر اهمیت فرهنگی و تاریخی این مجموعه، صیانت از میراث ارزشمند آن و اهتمام دولت به آبادانی توس تأکید کردند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: برای آبادانی و سازندگی کشور و این سرزمین عهد می بندیم و موضوع خون‌ خواهی رهبر شهید را با بیداری ملت اسلامی در برابر ظالمان و گسترش نظم و عدالت در جهان دنبال می‌ کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهار کرد: روز گذشته شاهد ادای احترام سران کشورهای مختلف به رهبر شهیدمان بودیم و بار دیگر اثبات شد شخصیت شهید آیت الله سید علی خامنه‌ ای در سراسر جهان برجسته و قابل احترام است.

حسن موحدیان افزود: مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد فقط یک آیین تشییع نیست بلکه رویدادی تاریخی، فرهنگی واجتماعی است و نگاه میلیون‌ ها نفر در جهان به این مراسم است و باید با بسیج تمام امکانات در همه حوزه‌ ها این آیین به بهترین نحو برگزار شود.

وی اضافه کرد: این رویداد تاریخی نیازمند برنامه‌ ریزی دقیق و منسجم میان بخش‌ های مختلف است تا خدمات به شایسته‌ ترین نحو ارائه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در این راستا با تصویب شورای شهر ناوگان اتوبوسرانی و قطارشهری از ۱۶ تا ۲۰ تیر ماه به مدت پنج روز رایگان خواهد بود و شهرداری در حوزه های مختلف با تمام توان آماده خدمت‌ رسانی است.