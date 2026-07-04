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مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی از آغاز فرآیند ثبتنام زائران پیادهروی اربعین حسینی اعلام کرد و تأکید کرد که متقاضیان میتوانند از روز سهشنبه ۹ تیرماه، از طریق سامانه «سماح» برای اعزام به عراق اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شاهین مطیع حقشناس، افزود: طبق برنامهریزیهای انجام شده، اعزام زائران استان از تاریخ ۳ مرداد تا ۱۳ مرداد ماه انجام خواهد شد.
او اضافه کرد: طبق روال همیشگی، تردد زائران از «مرز تمرچین» صورت میگیرد که امسال نیز با برخورداری از پارکینگ رایگان و امکانات رفاهی کامل، آماده میزبانی از زائران است.
حق شناس در خصوص هزینههای ثبتنام اعلام کرد: «مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از هر زائر دریافت میشود که ۱۷۰ هزار تومان آن صرف پوشش بیمهای (توسط بیمه ایران) و مابقی برای خدمات امداد و نجات هلال احمر اختصاص مییابد.»
مدیرکل حج و زیارت استان ضمن ارائه نکات مهم برای متقاضیان، موارد زیر را یادآور شد:
اعتبار گذرنامه: گذرنامه زائران باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد (استفاده از گذرنامه بینالمللی یا زیارتی مجاز است).
نصب اپلیکیشن: توصیه میشود زائران برای دسترسی بهتر به خدمات، نرمافزار «همیار اربعین» را نصب کنند.
مدیریت اقامت: جهت تسهیل در خدماترسانی، بهتر است مدت اقامت زائران در عراق بیش از ۳ روز نباشد.
وی همچنین در خصوص تأمین ارز گفت: زائران میتوانند برای تهیه دینار عراق به شعب ارزی بانکها و صرافیهای مجاز استان مراجعه کنند. سقف ارز اختصاصیافته به هر زائر بالای ۵ سال، ۲۰۰ هزار دینار عراق خواهد بود.