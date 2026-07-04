پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری مراسم بدرقه امام شهید، ناوگان تاکسیرانی تهران با استقرار یکهزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی، ون و سواری در ۱۴ محور، بهصورت رایگان و شبانهروزی به زائران و شهروندان خدمترسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان تاکسیرانی اعلام کرد ۱۴ محور اصلی در نقاط مختلف شهر برای جابهجایی شهروندان و زائران در نظر گرفته شده و ناوگان تاکسیرانی با بهکارگیری یکهزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی، ون و سواری، بهصورت شبانهروزی خدمات رایگان ارائه خواهد کرد.
این خدمات از ساعت ۴ صبح روز شنبه ۱۳ تیر آغاز شده و تا پایان مراسم بدرقه امام شهید ادامه خواهد داشت.
محورهای خدمترسانی رایگان ناوگان تاکسیرانی تهران مراسم بدرقه امام شهید
محور ۱
پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی ↔️ متروی ورزشگاه آزادی
محور ۲
پارکینگ هزار و یک شهر ↔️ بزرگراه شهید خرازی
محور ۳
پارک جنگلی سرخهحصار ↔️ متروی فرهنگسرای اشراق
محور ۴
پردیس مسافری شرق ↔️ متروی فرهنگسرای اشراق
محور ۵
میدان نیلوفر (عج)، ضلع شمال ↔️ ابتدای خیابان شهید مطهری
محور ۶
میدان سبلان ↔️ تقاطع خیابان شهید بهشتی و سهروردی
محور ۷
متروی ورزشگاه تختی ↔️ بلوار هجرت و بزرگراه شهید شوشتری
محور ۸
بزرگ یادگار امام (ره)، حدفاصل بلوار دادمان ↔️ پل شیخ فضلالله نوری
محور ۹
بزرگراه شهید باکری، حدفاصل بزرگراه شهید همت ↔️ آزادراه تهران–کرج
محور ۱۰
میدان راهآهن ↔️ میدان حر
محور ۱۱
پارکینگ گلگشت ↔️ مصلای امام خمینی (ره)
محور ۱۲
پارکینگ شهریری ↔️ متروی شهرری
محور ۱۳
میدان میوه و ترهبار مرکزی ↔️ متروی عبدلآباد
محور ۱۴
میدان هفتم تیر ↔️ درب شماره ۲۱ مصلای امام خمینی (ره)