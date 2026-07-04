همزمان با برگزاری مراسم بدرقه امام شهید، ناوگان تاکسیرانی تهران با استقرار یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی، ون و سواری در ۱۴ محور، به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی به زائران و شهروندان خدمت‌رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان تاکسیرانی اعلام کرد ۱۴ محور اصلی در نقاط مختلف شهر برای جابه‌جایی شهروندان و زائران در نظر گرفته شده و ناوگان تاکسیرانی با به‌کارگیری یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی، ون و سواری، به‌صورت شبانه‌روزی خدمات رایگان ارائه خواهد کرد.

این خدمات از ساعت ۴ صبح روز شنبه ۱۳ تیر آغاز شده و تا پایان مراسم بدرقه امام شهید ادامه خواهد داشت.



محور‌های خدمت‌رسانی رایگان ناوگان تاکسیرانی تهران مراسم بدرقه امام شهید



محور ۱

پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی ↔️ متروی ورزشگاه آزادی



محور ۲

پارکینگ هزار و یک شهر ↔️ بزرگراه شهید خرازی



محور ۳

پارک جنگلی سرخه‌حصار ↔️ متروی فرهنگسرای اشراق



محور ۴

پردیس مسافری شرق ↔️ متروی فرهنگسرای اشراق



محور ۵

میدان نیلوفر (عج)، ضلع شمال ↔️ ابتدای خیابان شهید مطهری



محور ۶

میدان سبلان ↔️ تقاطع خیابان شهید بهشتی و سهروردی



محور ۷

متروی ورزشگاه تختی ↔️ بلوار هجرت و بزرگراه شهید شوشتری



محور ۸

بزرگ یادگار امام (ره)، حدفاصل بلوار دادمان ↔️ پل شیخ فضل‌الله نوری



محور ۹

بزرگراه شهید باکری، حدفاصل بزرگراه شهید همت ↔️ آزادراه تهران–کرج



محور ۱۰

میدان راه‌آهن ↔️ میدان حر



محور ۱۱

پارکینگ گلگشت ↔️ مصلای امام خمینی (ره)



محور ۱۲

پارکینگ شهریری ↔️ متروی شهرری



محور ۱۳

میدان میوه و تره‌بار مرکزی ↔️ متروی عبدل‌آباد



محور ۱۴

میدان هفتم تیر ↔️ درب شماره ۲۱ مصلای امام خمینی (ره)