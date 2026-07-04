نجات دو بهله دلیجه در ماهدشت
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان البرز از تحویل دو بهله دلیجه آسیبدیده که توسط یک شهروند دوستدار محیط زیست در ماهدشت کرج پیدا شده بود، به یگان حفاظت و انتقال آن به یکی از مراکز تخصصی تیمار حیاتوحش برای درمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
سید حسن ثریا، اظهار کرد: دو بهله دلیجه آسیبدیده پس از آنکه توسط یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست در منطقه ماهدشت کرج پیدا شدند، برای انجام اقدامات لازم به یگان حفاظت محیط زیست استان تحویل داده شدند. این پرندگان با حضور مأموران یگان حفاظت تحویل گرفته شدند و پس از بررسی اولیه، برای طی مراحل درمان و بازپروری به یکی از مراکز تخصصی تیمار حیاتوحش منتقل شدند.
ثریا با تقدیر از اقدام مسئولانه این شهروند دوستدار محیط زیست، مشارکت مردم در حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش را مؤثر و ارزشمند دانست و تأکید کرد: همراهی شهروندان در اطلاعرسانی و تحویل بهموقع جانوران آسیبدیده، نقش مهمی در افزایش شانس درمان و بازگشت آنها به زیستگاه طبیعی دارد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان البرز از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیاتوحش آسیبدیده یا گرفتار، از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری کرده و موضوع را در سریعترین زمان ممکن به ادارات حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند.