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برنامههای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در خوی از عزاداری خیابانی تا اجرای برنامههای فرهنگی یک ساله تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برنامههای ستاد بزرگداشت رهبر شهید انقلاب شهرستان خوی با حضور مسئولان شهرستانی تشریح و برگزاری گسترده آیینهای مردمی، مذهبی، فرهنگی و تبیینی از روز تدفین تا نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید تأکید شد.
در نشست ستاد بزرگداشت رهبر شهید شهرستان خوی، برنامههای عزاداری و فرهنگی این شهرستان از روز تدفین تا نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب بررسی و هماهنگ شد.
حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه خوی با تأکید بر ضرورت حضور گسترده مردم در آیینهای سوگواری گفت: مراسمهای جمع خوانی و سوگواریهای خیابانی با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
امام جمعه خوی افزود: پس از آیین تدفین رهبر شهید انقلاب، مراسم عزاداری خیابانی درنیز خوی برگزار میشود.
قاسم خانی اظهار داشت: از زمان تدفین تا چهلم رهبر شهید انقلاب، طرح با امام شهید با برگزاری چهل شب مراسم در چهل مسجد اجرا خواهد شد و همزمان برنامههای بزرگداشت در حوزههای علمیه، دانشگاه ها، نیروهای مسلح، تشکلهای مردمی، اصناف، جامعه فرهنگیان، ورزشکاران و هنرمندان برگزار میشود.
حجت الاسلام قاسم خانی برگزاری مراسم هفتگی شبهای جمعه در مساجد، آیینهای بسیج استادان و دانشجویان، روضههای خانگی، برنامههای بقاع متبرکه و امامزادگان، پویشهای کتابخوانی و دیگر برنامههای فرهنگی را از دیگر برنامههای این ستاد عنوان کرد.
وی افزود: پس از اربعین تا نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید نیز هر هفته یک برنامه فرهنگی و تبیینی شامل نشستهای تخصصی، همایشهای ملی، استانی و شهرستانی با موضوع اندیشههای رهبر شهید انقلاب، یادوارههای تخصصی در دانشگاهها و حوزههای علمیه و هفته فرهنگی و هنری سالگرد شهادت قائد شهید برگزار خواهد شد.
غلامحسین آزاد فرماندار خوی نیز با تأکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاههای اجرایی برای برگزاری باشکوه برنامههای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب گفت: تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان موظف هستند در اجرای برنامههای پیش بینی شده مشارکت فعال داشته باشند.
وی افزود: برنامههای متنوع فرهنگی، تبیینی و آموزشی در ادارات شهرستان و همچنین با همکاری آموزش و پرورش در مدارس اجرا خواهد شد تا نسل جوان بیش از پیش با سیره، اندیشه و آرمانهای رهبر شهید انقلاب آشنا شوند.
در این نشست همچنین اعلام شد مراسم ویژه بزرگداشت رهبر شهید انقلاب ساعت ۱۸ روز جمعه در خوی برگزار میشود.