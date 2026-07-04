به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برنامه‌های ستاد بزرگداشت رهبر شهید انقلاب شهرستان خوی با حضور مسئولان شهرستانی تشریح و برگزاری گسترده آیین‌های مردمی، مذهبی، فرهنگی و تبیینی از روز تدفین تا نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید تأکید شد.

در نشست ستاد بزرگداشت رهبر شهید شهرستان خوی، برنامه‌های عزاداری و فرهنگی این شهرستان از روز تدفین تا نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب بررسی و هماهنگ شد.

حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه خوی با تأکید بر ضرورت حضور گسترده مردم در آیین‌های سوگواری گفت: مراسم‌های جمع خوانی و سوگواری‌های خیابانی با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

امام جمعه خوی افزود: پس از آیین تدفین رهبر شهید انقلاب، مراسم عزاداری خیابانی درنیز خوی برگزار می‌شود.

قاسم خانی اظهار داشت: از زمان تدفین تا چهلم رهبر شهید انقلاب، طرح با امام شهید با برگزاری چهل شب مراسم در چهل مسجد اجرا خواهد شد و همزمان برنامه‌های بزرگداشت در حوزه‌های علمیه، دانشگاه ها، نیرو‌های مسلح، تشکل‌های مردمی، اصناف، جامعه فرهنگیان، ورزشکاران و هنرمندان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام قاسم خانی برگزاری مراسم هفتگی شب‌های جمعه در مساجد، آیین‌های بسیج استادان و دانشجویان، روضه‌های خانگی، برنامه‌های بقاع متبرکه و امامزادگان، پویش‌های کتابخوانی و دیگر برنامه‌های فرهنگی را از دیگر برنامه‌های این ستاد عنوان کرد.

وی افزود: پس از اربعین تا نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید نیز هر هفته یک برنامه فرهنگی و تبیینی شامل نشست‌های تخصصی، همایش‌های ملی، استانی و شهرستانی با موضوع اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب، یادواره‌های تخصصی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و هفته فرهنگی و هنری سالگرد شهادت قائد شهید برگزار خواهد شد.

غلامحسین آزاد فرماندار خوی نیز با تأکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند در اجرای برنامه‌های پیش بینی شده مشارکت فعال داشته باشند.

وی افزود: برنامه‌های متنوع فرهنگی، تبیینی و آموزشی در ادارات شهرستان و همچنین با همکاری آموزش و پرورش در مدارس اجرا خواهد شد تا نسل جوان بیش از پیش با سیره، اندیشه و آرمان‌های رهبر شهید انقلاب آشنا شوند.

در این نشست همچنین اعلام شد مراسم ویژه بزرگداشت رهبر شهید انقلاب ساعت ۱۸ روز جمعه در خوی برگزار می‌شود.