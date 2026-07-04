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رئیس عقیدتی سیاسی یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: مقام معظم رهبری نماد تواضع و وحدتبخشی در جهان اسلام است و جوانان با تاسی به سبک زندگی ایشان، آموزههای اخلاقی و اجتماعی آن قائد شهید را در عرصههای مختلف زندگی سرلوحه خود قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محسن متینپور در پیامی ضمن تسلیت شهادت قائد شهید ایشان را شخصیتی بیبدیل در دوران پس از امام راحل (ره) توصیف کرد وافزود: مقام معظم رهبری در تمامی عرصهها، همواره وحدت کلمه را به عنوان یک راهبرد اساسی در جهان اسلام پیگیری میکردند.
وی با اشاره به رویکرد فراگیر ایشان در دعوت از پیروان ادیان و مذاهب مختلف به همدلی، ادامه داد: ایشان همواره نسبت به تفرقهافکنی میان مسلمانان هشدار داده و بر لزوم حفظ اتحاد و انسجام اسلامی در برابر دشمنان تاکید داشتند.
رئیس عقیدتی سیاسی یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا با ذکر خاطرهای از نظم و اخلاقمداری مقام معظم رهبری در جلسات درس خارج فقه، افزود: ایشان حتی در عالیترین سطوح علمی و مدیریتی، الگوی تواضع و تکریم بودند چنانکه در یک مورد، علیرغم جایگاه رفیع خود برای یک پرسش ساده که در جلسه درس بیپاسخ مانده بود شخصاً پیگیر آن طلبه شدند تا ضمن دلجویی از ایشان پوزش بخواهند این رفتار تجلی اخلاق نبوی و درس بزرگی برای همگان است.
حجتالاسلام متینپوربا دعوت از جوانان برای الگوبرداری از سبک زندگی این شهید خاطرنشان کرد: سیره عملی ایشان در مواجهه با بزرگان، عالمان، اقشار مختلف مردم و خانوادههای معظم شهدا، مجموعهای از درسهای حیاتبخش است که باید به عنوان نقشه راه اخلاقی و اجتماعی، بیش از پیش در جامعه و بهویژه در میان نسل جوان تبیین و نهادینه شود.