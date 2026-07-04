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بیش از دو هزار و ۶۰۰ زائر از هرمزگان برای حضور در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، امروز عازم تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: این زائران در ۱۷ کاروان، با ۶۰ دستگاه اتوبوس و دو رام قطار اعزام شدند.
سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران افزود: ۱۰ هزار تن نیز از هرمزگان با خودروی شخصی برای شرکت در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی شهرهای تهران، قم و مشهد میشوند.
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وی پیش بینی کرد بیش از ۲۰ هزار تن از مردم هرمزگان در مراسم تشییع و بدرقه قائد شهید امت، شرکت کنند.