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جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در قرارگاه احمد بنموسی از اعزام کاروان ۵۰ هزار نفری مردم شیراز به تهران برای شرکت در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس سرهنگ مجید علیپور گفت: این کاروان ۵۰ هزار نفری، فردا به نمایندگی از مردم عزادار شیراز، ضمن حضور در مراسم وداع در مصلای امام خمینی در تهران، در مسیر اصلی تشییع پیکر مطهر نیز شرکت خواهند کرد.
سرهنگ علیپور در خصوص حضور شیرازیها در مشهد مقدس هم اظهار داشت: اگرچه اعزام رسمی از شیراز به مشهد صورت نمیگیرد، اما با توجه به حرکت خودجوش شهروندان با وسایل نقلیه شخصی و عمومی، هماهنگیهای لازم برای اسکان زائران در حسینیهها و مدارس مشهد انجام شده است.
وی تأکید کرد که تدابیر لازم برای پشتیبانی رفاهی، درمانی و تأمین تغذیه این زائران اندیشیده شده و هیچگونه دغدغهای در این زمینه وجود ندارد.