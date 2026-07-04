به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: سامانه ۳۱۲۳۱به صورت شبانه‌روزی فعال است و با هدف هدایت مستقیم زائران به مراکز اسکان و جلوگیری از سردرگمی آنان خدمات ارائه می‌کند.

قاسم شریفی افزود: تمامی ظرفیت‌های اسکان از جمله مدارس، خوابگاه‌های دانش‌آموزی، سالن‌های ورزشی و اماکن عمومی با همکاری سایر دستگاه‌ها به‌صورت متمرکز ساماندهی شده‌اند.

در مراسم آغاز بکار این سامانه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان حضور داشتند.