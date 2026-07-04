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سامانه تلفنی ۳۱۲۳۱ برای خدماترسانی و راهنمایی زائران «آقای شهید ایران» در استان سمنان راه اندازی شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: سامانه ۳۱۲۳۱به صورت شبانهروزی فعال است و با هدف هدایت مستقیم زائران به مراکز اسکان و جلوگیری از سردرگمی آنان خدمات ارائه میکند.
قاسم شریفی افزود: تمامی ظرفیتهای اسکان از جمله مدارس، خوابگاههای دانشآموزی، سالنهای ورزشی و اماکن عمومی با همکاری سایر دستگاهها بهصورت متمرکز ساماندهی شدهاند.
در مراسم آغاز بکار این سامانه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان، محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان حضور داشتند.