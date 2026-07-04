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رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران با رد هرگونه محدودیت برای ورود به پایتخت تأکید کرد: شهروندان و زائران میتوانند بدون محدودیت وارد تهران شوند، اما توصیه میشود برای کاهش ترافیک، تا حد امکان از ورود با خودروی شخصی به محدوده مرکزی شهر خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمیدرضا غلامزاده با تشریح اقدامات مدیریت شهری برای برگزاری مراسم وداع با شهدا اظهارکرد: یکی از مهمترین مأموریتهای شهرداری در این مراسم، موضوع اسکان زائران و میهمانان است که در این زمینه بیش از ۴ میلیون ظرفیت اسکان در پهنههای مختلف شهر تهران پیشبینی و آمادهسازی شده و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی با اشاره به تمهیدات حملونقل افزود: تمامی ظرفیتهای شهرداری تهران در حوزه حملونقل برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم به کار گرفته شده است و ورود به شهر تهران هیچ محدودیتی ندارد، اما به شهروندان و زائران توصیه میشود تا حد امکان از ورود با خودروی شخصی به محدوده مرکزی شهر خودداری کنند.
غلامزاده ادامه داد: برای افرادی که با خودروی شخصی در مراسم حضور پیدا میکنند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار ظرفیت پارکینگ در نقاط مختلف پیشبینی شده است. همچنین افرادی که قصد حضور در مصلای امام خمینی (ره) را با خودروی شخصی دارند، میتوانند از مسیر بزرگراه شهید مدرس به بزرگراه شهید همت شرق وارد شده و از پارکینگ تعیینشده در این محدوده استفاده کنند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، مترو را بهترین وسیله برای حضور در مراسم دانست و گفت: ایستگاههای مصلی، شهید بهشتی و شهید میرزای شیرازی برای مدیریت جمعیت، تنها عملیات تخلیه مسافران را انجام میدهند و در این ایستگاهها سوار کردن مسافر انجام نخواهد شد.
وی همچنین از شهروندان خواست تا از همراه داشتن وسایل غیرضروری خودداری کنند و گفت: با توجه به پیشبینی امکانات مورد نیاز در محل برگزاری مراسم، از جمله تأمین پوشک و شیر خشک در شبستان مصلی، ضرورتی برای حمل کولهپشتی و بار اضافه وجود ندارد و این موضوع میتواند به تسهیل تردد و مدیریت بهتر جمعیت کمک کند.