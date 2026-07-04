به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، نوح مولایی افزود: از این شمار برای ۸۸ واحد صنفی پرونده تخلفاتی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی گفت: گرانفروشی و صادر نکردن فاکتور برای مشتری از مهم‌ترین تخلفات این واحد‌های صنفی بود.

همچنین داشتن کد شناسه ۱۳ رقمی و رهگیری برای تشخیص کالا‌های اصلی، ضروری است.

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شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند با سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی استان تماس بگیرند.