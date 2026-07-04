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رئیس اداره بازرسی سازمان صمت هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون از نهصد واحد عرضه کننده لوازم یدکی خودرو در استان بازرسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، نوح مولایی افزود: از این شمار برای ۸۸ واحد صنفی پرونده تخلفاتی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تشکیل شده است.
وی گفت: گرانفروشی و صادر نکردن فاکتور برای مشتری از مهمترین تخلفات این واحدهای صنفی بود.
همچنین داشتن کد شناسه ۱۳ رقمی و رهگیری برای تشخیص کالاهای اصلی، ضروری است.
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شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند با سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی استان تماس بگیرند.