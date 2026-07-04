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تاکنون ۹۳ موکب پذیرایی علاوه بر مردم روستاها و شهرستانها در مسیرهای مواصلاتی استان و در شهر مشهد آماده پذیرایی از بدرقه کنندگان رهبر شهید انقلاب شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مسئول کمیته مواکب و پذیرایی از زائران مسیرهای مواصلاتی خراسان جنوبی به سمت مشهد مقدس با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: تاکنون ۱۸ کمیته برای مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب تشکیل شده که یکی از آنها کمیته پذیرایی و مواکب است.
الهی افزود: تا روز گذشته شش جلسه تخصصی برگزار شده و در مسیرهای مواصلاتی استان تاکنون ۹۳ موکب ثبت نام کرده و جانمایی شدهاند و موکبها از قبل از شهر نهبندان آغاز و در نقاط مختلف مسیرهای استان پیش بینی شدهاند.
وی گفت: متولی کمیته اسکان آموزش و پرورش است و تمام مدارس در مسیر برای اسکان مسافران مراسم، آماده سازی شده است.
مسئول کمیته مواکب و پذیرایی افزود: علاوه بر اینمواکب، بیش از ۴۰ موکب گروههای جهادی بسیج، موکبهای اربعین و هیاتهای مذهبی در مشهد در حال مستقر شدن هستند و یخ و نان بیشترین اقلام مورد نیاز است که استقرار نانوایی سیار پیشبینی شده و آرد موکبهای نانوایی استان تأمین و درحال تحویل است.
الهی گفت: در ورودی و خروجیهای استان موکبهایی برای استراحت آماده شده است.