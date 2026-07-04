مدیرکل استاندارد البرز از موکب داران خواست تا با رعایت الزامات استاندارد و اصول بهداشتی از تجمیع پسماند‌های مختلف خودداری کنند و اصول جداسازی آنها را در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز ضمن تسلیت ایام سوگواری قائد شهید امت از موکب داران و زائران گرامی درخواست کرد تا با رعایت الزامات استاندارد، حافظ سلامت خود و شهروندان باشد.

مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز ضمن تقدیر از تلاش‌های موکب داران استان البرز، از آنان خواست تا از قراردادن بطری‌های آب معدنی در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کنند و همچنین هنگام توزیع اقلام مصرفی به شهروندان نظیر کنسروجات، آب معدنی به تاریخ مصرف فرآورده و سلامت ظاهری بسته بندی‌ها توجه کنند.

مدیرکل استاندارد البرز از موکب داران درخواست کرد تا با رعایت الزامات استاندارد و اصول بهداشتی از تجمیع پسماند‌های مختلف خودداری کنند و اصول جداسازی آنها را در نظر بگیرند.

دبیر شورای استاندارد استان البرز از زائرین مراسم تشییع قائد شهید امت در خواست کرد: در صورت امکان با همراه داشتن تعدادی از تجهیزات نظیر لیوان‌های یکبار مصرف، چنگال، قاشق، بشقاب، پتوی مسافرتی، حوله کوچک، ملحفه مسافرتی، مسواک و خمیردندان، مهر و تسبیح، سجاده و چادر نماز شخصی، چسب زخم، باند یکبار مصرف، داروی مسکن و ضد حساسیت مجاز، دارو‌های شخصی، آب معدنی و بطری خالی برای شست و شوی فوری، از سلامت خود محافظت کنند.

جوادی با اشاره به اینکه اقلام مشمول مقررات استاندارد اجباری حتما باید دارای نشان ملی استاندارد باشند از زائرین درخواست کرد هنگام تهیه فرآورده‌ها به نشان ملی استاندارد، کد ردیابی ساخت، تاریخ تولید و مصرف توجه کنند.

مسعود جوادی مدیرکل استاندارد البرز گفت: زائرین و موکب داران عزیز نباید برای توزیع و مصرف نوشیدنی‌های داغ مانند چای و قهوه از لیوان‌های پلاستیکی یک بار مصرف استفاده کنند و استفاده از لیوان‌های با الیاف گیاهی، سلولوزی و آلومینیومی الزامی است.