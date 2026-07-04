معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: کشاورزانی که با خاموش کردن چاه‌های خود در ساعات اوج مصرف تابستان، در مدیریت مصرف همکاری کنند، از ۱۹ ساعت برق رایگان بهره‌مند خواهند شد.

معاون شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، بر اساس این طرح، کشاورزانی که چاه‌های خود را در بازه زمانی از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ، در ساعات ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۳۰ خاموش نگه دارند، می‌توانند از مزیت ۱۹ ساعت برق رایگان در سایر ساعات شبانه‌روز استفاده کنند.

وی همچنین یادآور شد که سال گذشته نیز به بیش از ۲۵ هزار مشترک کشاورزی فعال، افزون بر ۳۳۶ میلیارد ریال پاداش مدیریت مصرف پرداخت شده است.

هوشمندسازی و نوسازی تجهیزات

رستمی در راستای تقویت زیرساخت‌های مدیریت مصرف، از تجهیز ۱۰۰ درصدی چاه‌های کشاورزی استان به کنتور هوشمند خبر داد و گفت:

در حال حاضر ۲۵ هزار و ۴۰۰ حلقه چاه کشاورزی در محدوده این شرکت به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند.

پارسال ۳۵۰ دستگاه تابلو لوازم اندازه‌گیری فرسوده با صرف افزون بر ۲۸۰ میلیارد ریال تعویض شده است تا امکان پایش از راه دور و مدیریت هوشمند فراهم شود.

بخش کشاورزی ۳۲ درصد از کل برق مصرفی ۲۷ شهرستان استان فارس را به خود اختصاص داده است.

دعوت به مشارکت در پویش ملی «۲۵ درجه»

معاون شرکت توزیع برق از شهروندان خواست با پیوستن به پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» و رعایت راهکار‌های ساده مانند تنظیم دمای کولر‌ها روی ۲۵ درجه، خاموش کردن وسایل اضافی در ساعات اوج بار و استفاده از سایبان برای تجهیزات سرمایشی، در تأمین برق پایدار استان یاری رسانند.