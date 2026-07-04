ندا نوروزی، شاعر، در آیین آخرین دیدار در مصلای تهران، سروده اش را خواند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ندا نوروزی، شاعر، در آیین آخرین دیدار در مصلای تهران، سروده اش را خواند. آیین «آخرین دیدار» از بامداد شنبه ۱۳ تیر در مصلای تهران آغاز شده است و تا شامگاه یکشنبه ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت.

به دامان زمین می دید تهران ، اشک نم نم را

نباید شُست، از دیواره های سرخ، شبنم را



چو پژواکی دوباره نام او تکرار خواهد شد

همان مردی که روی قلّه ها کوبید، پرچم را

به سوی جَنّۀ المَأوی و سجّیل اَبابیلش

نشان آل صیهون می دهد، راه جهنم را



غدیر و فاتح و قائم، طنین رمز یا زهرا

دهان وا کرد دشمن، خورد امّا مُشت محکم را



به فرمان علی، آماده ی رزمند مالک ها

به هم زد ذوالفقار امروز، خواب ا بن مُلجم را

یکایک می رسند از راه ، طهرانی مقدم ها

و تهران باز می بیند به خود، خطّ مقدم را