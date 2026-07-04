بمنظور پذیرایی از زائران هرمزگانی مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب، ۲۰ موکب در شهر‌های تهران، قم، مشهد و شهر کربلا کشور عراق راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان گفت: از این شمار چهار موکب در تهران، مشهد مقدس ۱۳، قم دو، و یک موکب در شهر کربلا برای پذیرایی از زائران هرمزگانی مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید برپا شده است.

فرشاد محمدی افزود: برای ۱۰ هزار هرمزگانی در منطقه ۱۶ تهران، ۵ هزار تَن در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و ۲ هزار تَن در بلوار بسیج شهر قم، امکانات رفاهی و پذیرایی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان از شهروندان خواست برای دریافت خدمات بهتر در سامانه زائر قائد نام نویسی کنند.

۳ هزار تَن از هرمزگان با قطار و اتوبوس برای شرکت در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید امت عازم تهران شده‌اند.

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