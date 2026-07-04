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رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: در مسیر مراسم تشییع ۱۰۰ اتاق خنک راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: بیش از ۱۰۰ اتاق خنک در طول مسیر مراسم تشییع پیشبینی و تجهیز شده است و برای کنترل گرما جای هیچگونه نگرانی نیست.
وی افزود: شهرداری تهران پس از اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع، تمهیدات لازم را برای حضور گسترده مردم در نظر گرفته و اقدامات پیشگیرانهای برای کاهش خطر گرمازدگی حاضران انجام داده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد که تمامی ساختمانها، ادارات و مراکز واقع در طول مسیر بررسی شدهاند و اتاقهایی با مساحت حدود ۴۰ مترمربع، دمای ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتیگراد برای اسکان موقت افرادی که دچار گرمازدگی میشوند، تجهیز کرده ایم و همچنین در این اتاقها نیروهای اورژانس مستقر میشوند.