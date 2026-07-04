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۲۶۴ تن از حافظان تنگه هرمز برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، صبح امروز عازم تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز گفت: از این شمار ۱۶۰ تن با خودروهای شخصی و بقیه با اتوبوس و قطار به تهران اعزام شدند.
سرهنگ حجتالله سالاری افزود: در جزیره هرمز نیز همزمان با آئینهای وداع، تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت، مراسم عزاداری سنتی برگزار میشود.
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