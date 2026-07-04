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فیلمهای مستند «روایت آقا» و «شهید سرمد» امروز از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «روایت آقا» با نگاهی به زندگی رهبر شهید، آیت الله خامنهای، ساعت ۱۵:۰۰ پخش میشود.
این مستند روایت یک مسیر است، مسیر زندگی یک رهبر بزرگ. بعضی مسیرها فقط زندگی یک فرد نیستند به سرنوشت یک ملت گره میخورند.
مستند «روایت آقا» به تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی صادقی فردا ساعت ۲۱:۰۰ بازپخش می شود.
مستند «شهید سرمد» با روایتی از سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان اردبیل در سال ۱۳۶۵، ساعت ۱۷ پخش و فردا ساعت ۲۳ بازپخش می شود.
این مستند به سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان اردبیل در سال ۱۳۶۵ میپردازد و با بهرهگیری از تصاویر آرشیوی و روایتهای مستند، بخشی از حضور، دیدارها و فعالیتهای ایشان در این سفر را بازخوانی میکند.
«شهید سرمد» ضمن مرور فضای آن دوران، ابعاد مختلف این سفر و ارتباط رهبر شهید با مردم استان اردبیل را به تصویر میکشد و روایتگر بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی در سالهای دفاع مقدس است.