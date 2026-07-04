خدمات پزشکی، اسکان و پذیرایی؛
خدمترسانی موکب شهید محمد پاکپور در برج میلاد تهران به زائران وداع با امام شهید
بسیج دانشجویی استان مرکزی با استقرار موکب شهید محمد پاکپور در برج میلاد تهران، به زائران وداع با امام شهید خدمترسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسیج دانشجویی استان مرکزی در موکب شهید محمد پاکپور (مستقر در تهران) به زائران جامعه دانشگاهی و عموم مردم و خانوادهها خدمترسانی میکند.
خدمات موکب:
🏨 اسکان
🍽 پذیرایی و غذا
📚 برنامههای فرهنگی
🩺 خدمات پزشکی
📍 محل اسکان در محدوده برج میلاد میباشد، آدرس دقیق را از طریق لینک زیر در نشان دریافت نمایید.
تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
https://nshn.ir/e۶rbvo۳oexOY۰۳
📝 ثبتنام و پذیرش:
از طریق سامانه:
🌐 www.atrejebhe.ir
⚠️ توجه:
با توجه به محدودیت ظرفیت، پذیرش تنها از طریق ثبتنام در سامانه انجام میشود و از پذیرش افراد فاقد ثبتنام معذوریم.
📞 مسئول پذیرش:
Tel:۰۹۹۰۴۹۴۷۳۳۸