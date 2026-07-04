بسیج دانشجویی استان مرکزی با استقرار موکب شهید محمد پاکپور در برج میلاد تهران، به زائران وداع با امام شهید خدمت‌رسانی می‌کند.

خدمات پزشکی، اسکان و پذیرایی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسیج دانشجویی استان مرکزی در موکب شهید محمد پاکپور (مستقر در تهران) به زائران جامعه دانشگاهی و عموم مردم و خانواده‌ها خدمت‌رسانی می‌کند.

خدمات موکب:

🏨 اسکان

🍽 پذیرایی و غذا

📚 برنامه‌های فرهنگی

🩺 خدمات پزشکی

📍 محل اسکان در محدوده برج میلاد می‌باشد، آدرس دقیق را از طریق لینک زیر در نشان دریافت نمایید.

تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران

https://nshn.ir/e۶rbvo۳oexOY۰۳

📝 ثبت‌نام و پذیرش:

از طریق سامانه:

🌐 www.atrejebhe.ir

⚠️ توجه:

با توجه به محدودیت ظرفیت، پذیرش تنها از طریق ثبت‌نام در سامانه انجام می‌شود و از پذیرش افراد فاقد ثبت‌نام معذوریم.

📞 مسئول پذیرش:

Tel:۰۹۹۰۴۹۴۷۳۳۸