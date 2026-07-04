به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید دارابی با اشاره به روند مطلوب خرید تضمینی گندم در استان گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۲۳ هزار و ۵۱۶ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده است.

وی افزود: تاکنون بیشترین میزان خرید مربوط به شهرستان کوهدشت با ۶۳ هزار و ۲۹۹ تن بوده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: میزان خرید تضمینی گندم پلدختر ۱۷ هزار تن، دورود ۱۴ هزار و ۶۹۰ تن، خرم‌آباد ۱۱ هزار و ۹۷۲ تن، رومشکان ۸ هزار و ۹۳۷ تن، بروجرد ۴ هزار و ۱۴۵ تن، چگنی ۲ هزار و ۱۳۰ تن، ازنا یک هزار و ۱۲۰ تن و الیگودرز ۲۲۳ تن بوده است.

دارابی با تأکید بر تداوم عملیات خرید تضمینی گندم در مراکز خرید استان، از کشاورزان خواست محصول خود را با رعایت ضوابط و استاندارد‌های تعیین‌شده به مراکز خرید تحویل دهند.