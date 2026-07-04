قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از راه‌اندازی ۵۵ گروه واکنش سریع یا همان اکیپ‌های عملیات و اتفاقات به عنوان خط مقدم خدمت‌رسانی در شرکت، با استفاده از تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قدیر جاویدی با اشاره به راه‌اندازی ۵۵ گروه واکنش سریع گفت: این اکیپ‌ها در ۵ حوزه اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مستقر بوده و با پوشش کامل محدوده تحت خدمت، آمادگی عملیات‌رسانی در ۲۲ منطقه شرکت را دارند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به محل وقوع حادثه اعزام شوند.

وی افزود: استقرار گسترده این نیرو‌ها در تمامی مناطق، نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و تسریع در بازگردانی برق مشترکان ایفا می‌کند.

️قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بیان کرد: هدایت و فرماندهی عملیات این اکیپ‌ها از طریق مراکز راهبری انجام می‌شود. مراکز راهبری با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند پایش شبکه، سیستم‌های مدیریت اتفاقات و نقشه‌های مانور، محل دقیق حادثه را شناسایی کرده و نزدیک‌ترین اکیپ عملیاتی را اعزام و فرآیند رفع خاموشی و بازیابی شبکه را به صورت برخط مدیریت و پایش می‌کنند.

️جاویدی تاکید کرد: این هماهنگی هوشمند، موجب افزایش سرعت واکنش، کاهش زمان خاموشی و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق می‌شود.

️وی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اکیپ‌های عملیات و واکنش سریع را انجام اقدامات غیرقابل پیش بینی در مراسمات و مناسبت‌ها عنوان کرد و افزود: این اکیپ‌ها در مراسم تشییع پیکر امام شهید به صورت اضطراری با همکاری مناطق مربوطه اقدام به نصب ۲ دستگاه ترانسفورماتور و شبکه‌های فشار متوسط و ضعیف کرده‌اند.

️قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: اکیپ‌های عملیات و اتفاقات به تجهیزات و امکانات تخصصی مورد نیاز از جمله خودرو‌های عملیاتی، بالابر، جرثقیل، تجهیزات ایمنی، ابزار‌های تخصصی تعمیرات و وسایل ارتباطی مجهز هستند و در شرایط بحران نیز از پشتیبانی کامل لجستیکی و انبار‌های بحران برای تأمین تجهیزات، مصالح و اقلام مورد نیاز بهره‌مند می‌شوند. این ظرفیت، امکان تداوم عملیات حتی در حوادث گسترده را فراهم می‌سازد.

️وی ادامه داد: این نیرو‌های عملیاتی، آموزش‌های تخصصی مدیریت بحران، واکنش سریع و بازسازی شبکه را به‌صورت مستمر فرا می‌گیرند و آمادگی دارند در تمامی شرایط اضطراری از جمله؛ مراسمات و مناسبت‌ها، بارش‌های شدید، طوفان، سیلاب، زلزله، آتش‌سوزی، حوادث گسترده شهری و حتی شرایط ناشی از جنگ و تهدیدات علیه زیرساخت‌های برق، با حفظ ایمنی، نسبت به تأمین برق مراکز حیاتی، رفع آسیب‌های شبکه و بازگرداندن هرچه سریع‌تر پایداری شبکه اقدام کنند.

️جاویدی ادامه داد: این اکیپ‌ها علاوه بر مأموریت در منطقه محل استقرار خود، در قالب طرح معین برای پشتیبانی از سایر مناطق از پیش تعیین شده نیز سازماندهی و آموزش دیده‌اند تا در شرایط بحرانی، ظرفیت عملیاتی شرکت به‌صورت یکپارچه به کار گرفته شود.

️وی با بیان اینکه دامنه فعالیت اکیپ‌های عملیات و اتفاقات تنها به رفع خاموشی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تعمیر و بهسازی شبکه، تعویض تجهیزات معیوب، مدیریت حوادث ناشی از شرایط جوی، برخورد خودرو با تأسیسات برق، حوادث غیرمترقبه و پشتیبانی از مانور‌های عملیاتی و مدیریت بحران از جمله مأموریت‌های این نیروهاست.

️قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: اکیپ‌های واکنش سریع، با تکیه بر دانش فنی، تجهیزات تخصصی، آموزش‌های مستمر، پشتیبانی لجستیکی و هماهنگی کامل با مراکز راهبری، از مهم‌ترین ارکان حفظ پایداری شبکه توزیع برق استان تهران به شمار می‌روند و در هر ساعت از شبانه‌روز برای تأمین برق پایدار و خدمت‌رسانی به مشترکان آماده انجام مأموریت هستند.