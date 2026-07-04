وزیر آموزش و پرورش با تجلیل از شخصیت جامع و الگوی زیست مومنانه رهبر شهید انقلاب، ایشان را «ابر معلمی» خواند که با تبیین و تداوم راه انبیا، جایگاهی ماندگار در تاریخ بشریت برای خود ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی گفت‌: آیا می‌توانید ویژگی ارزشمندی را بیابید که در وجود ایشان نباشد؟ زندگی ایشان، زندگی مومنانه، شجاعانه، عزتمندانه و مقتدرانه بود.

کاظمی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی حقیقتا یک انسانِ ترازِ قرآن، یک ابرمعلمِ بی‌نظیر و ماندگار در تاریخ بشریت و فرزند راستینِ انبیا بودند؛ کسی که راه انبیا را آن‌گونه که شایسته و بایسته بود، تبیین کرد و ادامه داد.»

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور حماسی مردم در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: امروز شما این شایستگی را در حضورِ پرشور، وفاداری و قدرشناسی مردم مشاهده می‌کنید؛ ان‌شاءالله این حضور، زمینه‌ساز اتفاقات بسیار خوبی برای کشور خواهد شد.»