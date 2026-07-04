مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از آماده‌سازی کامل زیرساخت‌های برق‌رسانی مسیر تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: اجرای شبکه‌های برق، نصب پست‌های سیار، استقرار دیزل‌ژنراتور‌ها و توسعه روشنایی پارکینگ‌ها و مسیر‌های منتهی به مسجد مقدس جمکران با حداکثر توان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در بازدید از روند اجرای پروژه‌های تأمین برق پایدار و روشنایی پارک‌سوار‌های مسیر تشییع رهبر شهید، با اشاره به اهمیت این مراسم اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در استان قم، این استان میزبان خیل عظیمی از عاشقان و دلدادگان خواهد بود و تأمین برق پایدار برای مواکب، پارکینگ‌ها و مراکز خدمات‌رسان از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت است.

امید رفیعی افزود: برای تأمین برق مطمئن این مراسم، اجرای شبکه‌های فشار ضعیف و فشار متوسط، نصب پست‌های سیار و پیش‌بینی محل استقرار دیزل‌ژنراتور‌ها برای استفاده در شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفته تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده گفت: عملیات احداث شبکه فشار ضعیف در محدوده رینگ پیرامونی مسجد مقدس جمکران برای تأمین برق پایدار مواکب در حال اجراست. همچنین عملیات احداث شبکه روشنایی و نصب چراغ در پارکینگ‌های اطراف مسجد مقدس جمکران و مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) با سرعت و دقت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم تأکید کرد: این شرکت با بسیج تمامی امکانات و توان فنی خود، تمام تلاش خود را برای تأمین برق پایدار و مستمر در روز‌های منتهی به مراسم و روز برگزاری تشییع پیکر مطهر به کار خواهد گرفت تا با همراهی سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم فراهم شود.