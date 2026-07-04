پیشرفت ۷۰ درصدی آبشیرینکن دیر در استان بوشهر
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم تکمیل هرچه سریعتر طرح آبشیرینکن دیر گفت: این آبشیرینکن اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شاهپور رجایی در بازدید از روند ساخت آبشیرینکن ۳۷۵۰ مترمکعبی دیر بیان کرد: پایداری در تامین آب شرب بهخصوص از طریق نمک زدایی آب دریا از جمله اولویتهای دولت وفاق ملی در استان است و در همین راستا این طرح از سوی شرکت مپنا به عنوان سرمایهگذار، اجرایی و عملیاتی شده و اکنون پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی دارد.
وی افزود: تأمین بموقع تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز تکمیل طرحهای نیمه تمام اولویتدار و شاخص در سراسر استان مورد تاکید قرار دارد و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار بوشهر یادآور شد: با تأکید استاندار بوشهر، معاونت عمرانی استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی و کارگروه نظارت شورای فنی استان به طور منظم و مستمر از طرحهای عمرانی شهرستانهای دهگانه استان بازدید و نسبت به ارزیابی کمی و کیفی روند اجرا و شناسایی مشکلات و چالشهای طرحها اقدام و در کارگروهها و شوراهای تخصصی مرتبط تصمیمگیری میشود.
سیدعلیرضا سجادی، فرماندار شهرستان دیر نیز اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای منابع آب شهرستان، تکمیل این طرح و سایر طرحهای حوزه آب در دستور کار قرار دارد.