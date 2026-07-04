به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مسئول موکب باب‌الحوائج شهرستان مرودشت گفت: زائران این شهرستان که برای وداع و تشییع با رهبر شهید امت به مشهد مقدس اعزام می‌شوند می‌توانند از سه شنبه ۱۶ تیر تا جمعه ۱۹ تیر برای اسکان و پذیرایی از این موکب بهره‌مند شوند.

حامد زارع افزود: محل اسکان زائران در مشهد مقدس، خیابان حر عاملی ۶۵ در هنرستان شهید صیرفی و مدرسه مجاور آن در نظر گرفته شده است که به صورت مجزا پذیرای خواهند شدند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.