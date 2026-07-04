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فعالیت مراکز اسکان ،موکب های مردمی، مدارس و کمپهای راهنمای زائر در استان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در ویژه برنامه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید (ملت بیدارتر) در صدا و سیمای گلستان از استقرار کمپهای راهنمای زائر در ورودیهای استان؛ ارائه بروشور اسکان، مسیرها و خدمات جادهای خبر داد.
محمد حمیدی گفت: هتلها، مهمانسراها و بومگردیها با ظرفیت ۱۴ هزار نفر و تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی برای زائران آماده شده است.
وی افزود : ۴۰۶ مدرسه با ۲۶۸۱ کلاس و سالنهای ورزشی با ظرفیت ۵۰ هزار نفر برای اسکان در نظر گرفته شده است.
حمیدی گفت: شرکت توزیع و پخش فراورده های نفتی استان ذخیرهسازی ویژه سوخت، افزایش کارتهای آزاد و آمادهباش جایگاهها برای جلوگیری از کمبود بنزین را انجام داده است.
وی گفت : ۲۴ موکب خودجوش در روستاهای مسیر با محوریت فرمانداران و ادارهکل روستایی استانداری ایجاد شده است.
حمیدی افزود : خدمات موکبها تا دو روز پس از تدفین برای پوشش موج بازگشت زائران ادامه دارد.