روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از شناسایی و دستگیری ۶ نفر از عناصر مرتبط با شبکه‌های معاند و ضد انقلاب در شهرستان پردیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران طی روزهای اخیر ۶ نفر از عناصر مرتبط با شبکه‌های معاند و ضدانقلاب که اقدام به ارسال محتوا و تبادل اخبار با شبکه های معاند و ضدانقلاب می نمودند، شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، این افراد ضمن حضور فعال و موثر در کودتای دی ماه و شعاردهی های شبانه در تلاش بودن با خط گیری از عوامل معاند اقدام به القای فضای ناآرامی در کشور نمایند.

روابط عمومی وتبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران افزود: شناسایی این افراد در پی رصدهای اطلاعاتی مستمر، دقیق و شبانه‌روزی و پایش فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام و تلگرام صورت گرفته است.

با توجه به مستندسازی صورت گرفته از اقدامات ضد امنیتی این افراد، در نهایت با اخذ دستور از مقام محترم قضایی، دستگیری متهمان در عملیات‌های جداگانه صورت پذیرفت.

مراجع مسئول ضمن تأکید بر حق قانونی شهروندان در استفاده مشروع از فضای مجازی، اعلام کردند هرگونه ارتباط با شبکه های معاند منجر به تشکیل پرونده قضایی و برخورد قانونی خواهد شد.

شهرستان پردیس با جمعیتی بیش از ۵۰۰هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.