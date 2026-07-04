به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی شهرستان باوی گفت: این موکب با هدف خدمت رسانی به عزاداران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع باشکوه قائد شهید امت برپا شد.

سرهنگ پاسدار محمد عامری افزود: همچنین تعدادی از خیل مشتاقان حضور در آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی امشب از شهرستان باوی سمت به شهرتهران اعزام خواهند شد تا به سیل خروشان ملت ایران در تشیییع باشکوه قائد شهید امت بپیوندند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی لازم برای عزادارانی که با خودرو‌های شخصی در این مراسم شرکت می‌کنند نیز انجام شده است و استقرار این عزیزان در شهر ری پیش‌بینی شده است. متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه و بازوی باید_برخاست در شبکه‌های اجتماعی از جزئیات زمان‌بندی، مسیر‌ها و نحوه استقرار مطلع شوند.

سرهنگ پاسدار عامری خاطر نشان کرد: همچنین مراسم جاماندگان بدرقه باشکوه رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) همزمان با این مراسم تاریخی با حضور مردم قدرشناس در شهرستان باوی برگزار می‌شود.