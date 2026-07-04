به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام کمالی در جمع هادیان سیاسی، مبلغان و روحانیون استان با اشاره به موضوع مذاکرت گفت: این گفت‌و‌گو‌ها مذاکره نیست بلکه ادامه میدان جنگ برای گرفتن حق مردم ایران است چراکه آمریکا شیطان است و با او مذاکره معنایی ندارد.

وی با بیان اینکه مذاکرات امروز براساس ۱۰شرط مطرح رهبر معظم انقلاب است، افزود: آمریکا، چون در میدان جنگ شکست خورد مجبور به قبول شروط ایران شده است و همه دنیا به این حقیقت اذعان دارند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضای استان گفت: رسالت امروز ما فهم درست فرمایشات رهبر انقلاب است و اینکه پشت سر ایشان حرکت کنیم و در صحبت‌ها و رفتار‌ها یک قدم جلوتر یا عقب‌تر از ایشان حرکت نکنیم.