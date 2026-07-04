به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدحسن ذوالقدری شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۵ با اعلام این خبر افزود: بخش اول وظایف شهرداری مربوط به اسکان مهمانان است که در این خصوص، ۴۲ مرکز در ناحیه ۳ برای میزبانی تجهیز شده‌اند.

ذوالقدری همچنین از آماده سازی۲۲ مدرسه، ۱۱ مسجد، ۶ حسینیه و ۳ مجموعه ورزشی در سطح ناحیه ۳ به عنوان محل اسکان مهمانان خبر داد و گفت: تمامی شرایط اسکان و اقامتی از جمله مفروش کردن مدارس، تهیه سیستم سرمایشی، آماده سازی آشپزخانه برای طبخ و توزیع روزانه بیش از ۸۰۰۰ پرس غذا و همچنین تعبیه شرایط استحمام در مساجد، حسینیه ها، مدارس و آماده سازی مجموعه استخر کیانشهر از جمله اقداماتی است که در این دو هفته انجام شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به تدابیر شهرداری تهران برای خدمات حمل و نقل به صورت شبانه روزی، چندین دستگاه اتوبوس مهمانان را تا پایانه خاوران و همچنین ایستگاه‌های مترو کیانشهر و بعثت جابجا خواهند کرد.