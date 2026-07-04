مدیر کمیته اسکان مراسم تشییع رهبر شهید ایران از آمادگی استان قم برای اسکان نزدیک به ۹۰۰ هزار زائر خبر داد و گفت: با مشارکت ۴۵ دستگاه اجرایی، خدماتی، مراکز اقامتی، مدارس، مساجد، حسینیه‌ها، بوستان‌ها و اماکن ورزشی برای پذیرایی از زائران تجهیز و آماده‌سازی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و مدیر کمیته اسکان مراسم تشییع رهبر شهید ایران گفت: برای میزبانی از زائران، سه سطح اسکان پیش‌بینی شده و تاکنون ظرفیت پذیرش نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر در نقاط مختلف استان فراهم شده است.

وی افزود: این ظرفیت شامل بوستان‌ها، مراکز تفریحی، هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، خانه‌مسافرها، مراکز اقامتی، ادارات، مساجد، حسینیه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی حوزه علمیه قم است که برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران آماده شده‌اند.

مدیر کمیته اسکان با اشاره به بازدید از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم اظهار کرد: یکی از سوله‌های ورزشی این مجموعه برای اسکان حدود دو هزار نفر تجهیز شده و نمازخانه آن نیز به طور کامل مفروش و آماده پذیرش زائران است. همچنین امکاناتی از جمله سرویس‌های بهداشتی، آب و وعده‌های غذایی برای اسکان‌یافتگان پیش‌بینی شده است.

احمدی فارسانی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که در روز‌های برگزاری مراسم، خدمات اسکان و پشتیبانی به بهترین شکل در اختیار زائران قرار گیرد.

وی با اشاره به تمهیدات اسکان اضطراری افزود: شهرداری قم ۲۰ بوستان را برای شرایط اضطراری تجهیز کرده و چادر‌های امدادی هلال‌احمر، سرویس‌های بهداشتی و امکانات کمک‌های اولیه در این بوستان‌ها مستقر شده است.

مدیر کمیته اسکان مراسم تشییع رهبر شهید ایران خاطرنشان کرد: توزیع پتو، آب معدنی و بسته‌های غذایی از شب گذشته آغاز شده و با همکاری استانداری و کمیته پشتیبانی، همه اقلام مورد نیاز پیش از آغاز مراسم به مراکز اسکان تحویل خواهد شد.