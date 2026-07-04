به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ این رسانه پرمخاطب اسرائیلی در گزارش مستمر خود از مراسم وداع با قائد امت شهید امام خامنه‌ای، نوشت، هنوز میلیون‌ها نفر در مسیر مشارکت در مراسم تشییع هستند، حاضران در تهران با سر دادن شعار‌هایی خواهان انتقام از اسرائیل و ایالات متحده شده‌اند، این مراسم تا چهار روز ادامه خواهد یافت و در عراق هم برگزار می‌شود، فرمانده سپاه تاکید کرد: آنهایی که سودای تسلیم شدن ما را در سر دارند این رؤیای خود را به گور خواهند برد، غرب به دقت مراسم تشییع را زیر نظر دارد.

این رسانه عبری زبان در پایگاه اطلاع رسانی خود نوشت: مراسم تشییع و وداع با پیکر (آیت الله شهید سید) علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، امروز (شنبه) وارد دومین روز خود شد. مصلای امام خمینی در تهران که محل نگهداری پیکر اوست، شاهد حضور گسترده مردمی است که شعار‌هایی برای انتقام از اسرائیل و ایالات متحده سر می‌دهند.

بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، این مراسم ۶ روز به طول خواهد انجامید و پس از گذر از شهر‌های مختلف در ایران و عراق، روز پنجشنبه با خاکسپاری در مشهد پایان می‌یابد.

شامگاه گذشته، مراسم وداع ویژه‌ای با حضور مقامات ارشد نظام از جمله سران سه قوه برگزار شد.

احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در این مراسم طی سخنانی بر ایستادگی تاکید کرد و گفت: «کسانی که آرزوی تسلیم ملت ما را دارند، این آرزو را با خود به گور خواهند برد».

آیین عزاداری عمومی نیز از صبح امروز آغاز شده است. پیش از شروع رسمی این بخش، برخی مقامات و فرستادگان خارجی با حضور در مصلای تهران به پیکر وی ادای احترام کردند؛ مکانی که در دهه‌های گذشته شاهد بسیاری از سخنرانی‌های کلیدی ایشان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بوده است.