رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی از شناسایی و دستگیری ۲ نفر شکارچی متخلف و معرفی آنها به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد مجرد روز شنبه گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی با اشاره به دریافت گزارش مردمی مبنی بر شکار غیرمجاز یک قلاده روباه در یکی از روستا‌های شهرستان، شکارچیان متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه هرگونه شکار و صید گونه‌های حیات وحش غیرقانونی است، افزود: از دوستداران محیط زیست تقاضا می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را جهت برخورد با متخلفان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مغان یا سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.