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برنامه کامل مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد که بر اساس آن تقابل مدعیان بزرگ از جمله اسپانیا و پرتغال، مکزیک و انگلیس و همچنین آرژانتین و مصر، جذابترین دیدارهای این مرحله خواهند بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان رقابتهای مرحله یکشانزدهم نهایی، پرونده این مرحله از جام جهانی ۲۰۲۶ بسته شد و ۱۶ تیم راهیافته به دور بعد، حریفان خود را شناختند.
مرحله یکهشتم پایانی از روز شنبه ۱۳ تیر آغاز میشود و طی چهار روز، تکلیف هشت تیم صعودکننده به مرحله یکچهارم نهایی مشخص خواهد شد؛ مرحلهای که چندین دیدار حساس و تماشایی را در خود جای داده است.
در نخستین مسابقه این مرحله، کانادا و مغرب از ساعت ۲۰:۳۰ روز شنبه ۱۳ تیر در ورزشگاه هیوستون به مصاف هم خواهند رفت.
بامداد یکشنبه ۱۴ تیر نیز فرانسه، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، از ساعت ۰۰:۳۰ در همان ورزشگاه برابر پاراگوئه قرار میگیرد.
یکشنبه شب، برزیل در یکی از جذابترین مسابقات این مرحله از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه متلایف نیویورک مقابل نروژ صفآرایی خواهد کرد.
بامداد دوشنبه ۱۵ تیر، ورزشگاه آزتکا میزبان جدال حساس مکزیک و انگلیس خواهد بود؛ دیداری که از ساعت ۰۳:۳۰ آغاز میشود.
در ادامه، دوشنبه شب، هواداران فوتبال شاهد یکی از مهمترین بازیهای این مرحله خواهند بود؛ جایی که پرتغال و اسپانیا از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه دالاس برابر یکدیگر قرار میگیرند.
سهشنبه ۱۶ تیر نیز آمریکا از ساعت ۰۳:۳۰ در ورزشگاه سیاتل به مصاف بلژیک میرود.
در ادامه همان روز، آرژانتین با هدایت لیونل مسی از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آتلانتا برابر مصر قرار خواهد گرفت.
آخرین دیدار مرحله یکهشتم نهایی نیز از ساعت ۲۳:۳۰ سهشنبه ۱۶ تیر میان سوئیس و کلمبیا در ورزشگاه ونکوور برگزار میشود.
برنامه مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶:
شنبه ۱۳ تیر
۲۰:۳۰ | کانادا - مغرب | ورزشگاه هیوستون
یکشنبه ۱۴ تیر
۰۰:۳۰ | پاراگوئه - فرانسه | ورزشگاه هیوستون
۲۰:۳۰ | برزیل - نروژ | ورزشگاه متلایف نیویورک
دوشنبه ۱۵ تیر
۰۳:۳۰ | مکزیک - انگلیس | ورزشگاه آزتکا
۲۲:۳۰ | پرتغال - اسپانیا | ورزشگاه دالاس
سهشنبه ۱۶ تیر
۰۳:۳۰ | آمریکا - بلژیک | ورزشگاه سیاتل
۱۹:۳۰ | آرژانتین - مصر | ورزشگاه آتلانتا
۲۳:۳۰ | سوئیس - کلمبیا | ورزشگاه ونکوور