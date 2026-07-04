حرم مطهر امام رضا (ع) در آستانه آیین سوگواری و وداع با رهبر شهید انقلاب با نصب کتیبه‌ها و دیوارنگاره ها، به روایتی بصری و ماندگار از یک رخداد تاریخی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر تامین محتوای فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی گفت: چهار دیوارنگاره بزرگ و مفهومی در آستانه آیین باشکوه تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، در صحن‌ ها و بست‌ های مختلف بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) نصب شده است.

حسین سعیدی امروز در گفت‌ و گو با خبرنگاران افزود: در این طرح فرهنگی، دیوارنگاره بست شیخ طوسی با تصویر بزرگ امام شهید در میان پرچم گنبد حرم مطهر رضوی و با شعار نصر من الله و فتح قریب نصب شده است.

وی بیان کرد: همچنین طرحی در ایوان شمالی صحن پیامبر اعظم (ص) نیز پیش‌ بینی شده تا با ایجاد انسجام بصری در فضاسازی محیطی حرم مطهر، پیام این اثر در یکی دیگر از نقاط پرتردد و شاخص بارگاه منور رضوی نیز در معرض دید زائران قرار گیرد.

مدیر تامین محتوای فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی اظهار کرد: در بخش دیگری از این برنامه، دیوارنگاره یکصد متری صحن پیامبر اعظم (ص) به تصویری از مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌ الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ ای مزین خواهد شد، اثری شاخص که با ابعاد گسترده و جانمایی ویژه، از مهم‌ ترین جلوه‌ های بصری این مناسبت در حرم مطهر رضوی به شمار می‌ رود.

سعیدی گفت: دیوارنگاره جدید باب‌ الجواد (ع) نیز در مرحله آماده‌ سازی قرار دارد و این اثر نیز منقش به تصویر رهبر شهید انقلاب خواهد بود.

بر اساس برنامه‌ ریزی اعلام‌شده مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید آیت الله العظمی خامنه ای و اعضای خانواده ایشان، شهیدان بزرگوار دکتر مصباح‌ الهدی باقری‌ کنی، سیّده‌ بشری حسینی خامنه‌ ای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر های مطهر در مصلی امام خمینی (ره) تهران

روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ برابر با بیست‌ و یکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران

روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ و دوم ماه محرم، مراسم تشییع در شهر قم

روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام‌ رضا (ع).