ساماندهی ظرفیت‌های مردمی برای جابه‌جایی، دسترسی آسان به موکب‌ها، محل‌های اسکان و مسیر‌های برگزاری مراسم از طرق نصب نرم‌افزار زائر قائد امکان‌پذیر است.

نرم‌افزار زائر قائد، راه حلی برای مسیریابی و ایجاد بستر ارتباطی برای هماهنگی بهتر میان میزبان و زائر امام شهید

نرم‌افزار زائر قائد، راه حلی برای مسیریابی و ایجاد بستر ارتباطی برای هماهنگی بهتر میان میزبان و زائر امام شهید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عزیزانی که ظرفیت خودرویی خالی دارند و مایل به کشارکت در امر خیر انتقال زوار هستند با نصب این نرم افزار و اعلام ظرفیت‌ها می‌توانند به جابجایی زوار کمک کنند.

زائرانی که قصد عزیمت به تهران را دارند، برای بهره‌مندی از خدمات این سامانه و یا اعلام آمادگی برای میزبانی، به پایگاه اینترنتی www.zaqd.ir مراجعه کرده و نرم‌افزار مربوطه را دریافت و پروفایل خود را تکمیل نمایند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در طرح‌های اطلاع‌رسانی این سامانه، نرم‌افزار زائر قائد خدمات جامع زیر را به کاربران ارائه می‌دهد: