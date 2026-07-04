تسهیل اعزام زائران به مراسم وداع با امام شهید؛
نرمافزار زائر قائد، راه حلی برای مسیریابی و ایجاد بستر ارتباطی برای هماهنگی بهتر میان میزبان و زائر امام شهید
ساماندهی ظرفیتهای مردمی برای جابهجایی، دسترسی آسان به موکبها، محلهای اسکان و مسیرهای برگزاری مراسم از طرق نصب نرمافزار زائر قائد امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عزیزانی که ظرفیت خودرویی خالی دارند و مایل به کشارکت در امر خیر انتقال زوار هستند با نصب این نرم افزار و اعلام ظرفیتها میتوانند به جابجایی زوار کمک کنند.
زائرانی که قصد عزیمت به تهران را دارند، برای بهرهمندی از خدمات این سامانه و یا اعلام آمادگی برای میزبانی، به پایگاه اینترنتی www.zaqd.ir مراجعه کرده و نرمافزار مربوطه را دریافت و پروفایل خود را تکمیل نمایند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در طرحهای اطلاعرسانی این سامانه، نرمافزار زائر قائد خدمات جامع زیر را به کاربران ارائه میدهد:
- اسکان مردمی: امکان ثبتنام شهروندان تهرانی برای میزبانی از زائران با شعار «خانه شما میتواند پناه یک زائر باشد». میزبانان میتوانند محل اسکان خود را ثبت و مدیریت کنند.
- ارتباط مستقیم با زائران: ایجاد بستر ارتباطی برای هماهنگی بهتر میان میزبان و زائر.
- حمل و نقل مردمی: ساماندهی ظرفیتهای مردمی برای جابهجایی مسافران.
- نقشه هوشمند: مسیریابی و دسترسی آسان به موکبها، محلهای اسکان و مسیرهای برگزاری مراسم.
- ثبتنام و شبکه خادمین: امکان ثبتنام علاقهمندان برای ارائه خدمات داوطلبانه و ساماندهی خدمترسانی خادمین.
- خدمات امنیتی و پشتیبانی: ارائه خدمات مرتبط با امنیت زائران به همراه تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته برای پاسخگویی به مشکلات احتمالی.