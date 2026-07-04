عارفه دهقانی، شاعر، در آیین آخرین دیدار در مصلای تهران، سروده اش را خواند.

بیا بگو به کریمی، بخوانَد ای ایران ...

بیا بگو به کریمی، بخوانَد ای ایران ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عارفه دهقانی، شاعر، در آیین آخرین دیدار در مصلای تهران، سروده اش را خواند. آیین «آخرین دیدار» از بامداد شنبه ۱۳ تیر در مصلای تهران آغاز شده است و تا شامگاه یکشنبه ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت.



همیشه بود دل ما برای تو نگران!

تمام شد نگرانی! شروع شد هجران!



قرار بود که ما پیشمرگ تو باشیم!

تو رفته ای و چرا زنده مانده ایم ای جان؟



بیا بگو که خبرها دروغ بود همه!

بیا بگو به کریمی، بخوانَد ای ایران!



بیا برای نماز جماعت و افطار

به صرف چای و غزل ،باز آمده مهمان!



چه خاطرات قشنگیست خاطرات وصال!

عجب نسیم خوشی داشت لحظه های اذان



فدای لحن دلانگیز آفرینهایت!

در آن دَمی که رسیدم به مصرع پایان



چه نذرها...چه دعاها...که شاید امسال...آه!

تو رفتی و نرسیدم به نیمه رمضان

شدی شهید !تو با خانواده !روز دهم!

شبیه جدّ غریبت، گرسنه و عطشان ...

اگرچه بعد تو، اُفٍّّ علیک یا دنیا

اگرچه بعد تو دلهاست کلبه احزان



اگرچه قامتمان خم شده در این ماتم ،

اگرچه نیست برای فراق تو، درمان!

به انتقام تو برخاستیم چون طوفان!

شبیه کوه،مقاوم...چو رود ،در جریان!

همیشه، رهبر و فرمانده دل مایی!

بیا به لشکر جامانده ات بده فرمان!

امید ماست به رجعت! که زود برگردی!

کنار خیل شهیدان و با امام زمان...