به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمدصادق معتمدیان همچنین با بیان اینکه ۴۰۰ نقطه ایمن‌سازی شده و ۶ بیمارستان صحرایی در اطراف مصلی مستقر است، اظهار کرد: بیش از ۱۶۰ تا ۱۷۰ بیمارستان و مرکز درمانی استان تهران، بیمارستان‌های جنرال، سه دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی نیرو‌های مسلح و بخش خصوصی برای خدمت‌رسانی آماده شده‌اند. در اطراف مصلی نیز ۶ بیمارستان صحرایی با تجهیزات کامل و ظرفیت ۶۰۰ تخت بیمارستانی پیش‌بینی شده است.

معتمدیان با تشریح جزئیات اسکان زائران در تهران گفت: از مجموع ۶۰۰۰ مدرسه استان؛ نزدیک به ۵۰۰۰ مدرسه برای بهره‌برداری و اسکان در اختیار کمیته اسکان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ورزشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی، استادیوم‌ها و بیش از ۱۷۰۰ مسجد تجهیز شده نیز بر اساس ضرورت، برای اسکان زائران مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای جلوگیری از سرگردانی زائران، هماهنگی میان استانداری‌های سراسر کشور و مناطق شهرداری تهران انجام شده و برای هر منطقه، یک یا دو استان به عنوان محل اسکان مشخص شده است.