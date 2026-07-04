وضعیت اسکان و حضور زائران اصفهانی در پایتخت برای وداع و بدرقه با پیک ررهبر شهید انقلاب مطلوب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین و سخنگوی ستاد بزرگداشت و تشییع امام شهید در استان اصفهان، آخرین وضعیت اسکان وحضور زائران بدرقه امام شهید را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مسئولان کمیته ۱۳ گانه این ستاد باحضور در تهران وضعیت رسیدگی به زائران را بررسی می‌کنند و زیرساخت‌ها وامکانات رفاهی برای اسکان و سرویس دهی به زائران در منطقه دو شهرداری در قالب ۱۹۰ نقطه از شهر تهران فراهم شده است.

اکبر صالحی افزود: مساجد، حسینیه ها، مدارس، سالن‌های ورزشی و مراکز عمومی میزبان عاشقان امام شهید است و در مکان‌های تعیین شده امکانات رفاهی شامل اسکان و تغذیه و سرویس بهداشتی برای پذیرایی از زائران قائد شهید امت فراهم است.

وی گفت: همچنین کمیته حمل ونقل استان با فراهم کردن ۲۰۰ دستگاه با مشارکت بخش خصوصی از صنایع بزرگ استان خدمت رسان زائران برای انتقال به تهران برای شرکت در مراسم بدرقه وتشییع رهبر شهید انقلاب است.

جانشین و سخنگوی ستاد بزرگداشت و تشییع امام شهید در استان اصفهان افزود: پنج پایانه مسافربری اصفهان هم شبانه روز در آماده‌باش برای ارائه خدمات ویژه در تسهیل اعزام و جابه‌جایی زائران است.

اکبر صالحی افزود: ۲۰۰ موکب خدمات‌رسانی در جاده‌های اصفهان، مشهد، قم و تهران برای میزبانی از زائران وداع با رهبر شهید انقلاب برپا شده است.

وی گفت: موکب‌های مردمی این استان با استقرار در جاده‌های اصفهان، مشهد، قم و خدمت رسان زائران تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب فعال هستند.

جانشین و سخنگوی ستاد بزرگداشت و تشییع امام شهید در استان اصفهان افزود: زائرانی که قصد اسکان در تهران را دارند، باید از طریق ربات ثبت‌نام در پیام‌رسان‌های بله، ایتا، سروش پلاس و روبیکا یا از طریق پایگاه‌ها و نواحی بسیج اقدام کنند.

اکبر صالحی گفت: زائران باید پیش از سفر، از سلامت فنی خودرو‌های خود اطمینان حاصل کنند و وسایل مورد نیاز از جمله کلاه نقاب‌دار، عینک آفتابی، آب آشامیدنی و سایر لوازم ضروری را همراه داشته باشند.

جانشین ستاد بدرقه رهبر شهید در استان اصفهان تاکید کرد: همه زائران از زمان حرکت تا بازگشت تحت پوشش بیمه قرار دارند و با توجه به گرمای هوا، رعایت نکات ایمنی، پیشگیری از گرمازدگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضروری است.

اکبر صالحی افزود: روز برگزاری مراسم تشییع امام شهید درتهران، امکان ورود خودرو‌های شخصی به تهران وجود ندارد.

وی گفت: برای خودرو‌های شهروندان اصفهانی، پارکینگی در مقابل حرم مطهر امام خمینی (ره) و در محدوده دانشگاه شاهد پیش‌بینی شده است و از زائران درخواست می‌شود پس از پارک خودرو، موقعیت آن را در تلفن همراه خود ثبت کنند تا هنگام بازگشت با مشکلی مواجه نشوند.

اکبر صالحی افزود: زائران بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب باحضور گسترده اقتدار و عزت ملی را به جهانیان نشان می‌دهند.